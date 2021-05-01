İklim değişikliğine karşı kentler yarışıyor

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye ayağını başlatıyor.

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye ayağını başlatıyor. Şehirleri iklim ve sürdürülebilirlik için hedef ve eylemlerini ortaya koymaya davet eden yarışmayla, doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleniyor. 2019-2020 dönemi Türkiye'den 5 kentin katıldığı yarışmada Denizli, Türkiye birincisi olmuştu.

WWF Türkiye, Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın (TDKY) 2021-2022 dönemi Türkiye ayağını başlatılıyor. WWF 2011'den bu yana, iklim kriziyle mücadelede öncü girişimleri öne çıkararak, kentleri iklim hedeflerine uyumlu taahhütler geliştirmeye teşvik ediyor. Doğa ve çevreyle ilgili riskler ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel adımlar için kritik bir yıl olan 2021, WWF'in iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlere çağrısının da 10'uncu yılı.

İKİ YILDA BİR YAPILIYORİki yılda bir düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın öncelikli hedefi, kentlerde iklim dostu dönüşümü teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri öne çıkararak toplumsal farkındalık oluşturmak. Yarışmaya katılan kentlerin kamuoyuna açık olarak raporladıkları veriler uluslararası bir jüri tarafından gözden geçirilerek Paris Anlaşması'nın gezegenimizin atmosferinde sanayileşme sonrasında yaşanan ısı artışının 1.5 dereceyi geçmemesi hedefiyle uyumlu olup olmadığı değerlendirilecek. Ulusal ve küresel çapta öne çıkan şehirler, yarışmanın kazananları olarak ilan edilecek.YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDEWWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, hem dünya hem de insan üzerindeki etkisi her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissedilen küresel iklim krizi açısından tarihi bir dönüm noktasında olunduğuna işaret etti. Bugün dünya nüfusunun yüzde 55'inin yaşadığı kentlerin küresel CO2 emisyonlarının da yüzde 70'inden fazlasından sorumlu olduğunu belirten Pasinli, "Bu açıdan baktığımızda açıkça görülüyor ki sürdürülebilir bir geleceğin anahtarları kentlerin ve yerel yönetimlerin elinde" dedi.DOĞA DOSTU BİR GELECEKYerel yönetimlerin, kentlerin sahip olduğu dinamizmi harekete geçirerek, kent sakinleri için doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek yarışının ön saflarında yer alması gerektiğini anlatan Pasinli, "İnsanların doğayla uyum içinde yaşayacakları şehirler yaratma çağrısında bulunuyoruz. Amacımız yerel yönetimlerin, kent sakinlerinin refahını yükseltirken tek ve biricik gezegenimizin ekolojik sınırlarını gözetecekleri Tek Dünya Kentleri'nin kurulmasına katkı sağlamak" diye konuştu.YARIŞMANIN KÜRESEL KAZANANLARIWWF'in Tek Dünya Kentleri Yarışması'na 2011'den bu yana 53 ülkeden 600 kent katılırken, iklim kriziyle mücadeleye yönelik iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. Yarışmanın önceki dönem küresel ölçekte kazananları, Meksiko- Meksika (2020), Uppsala- İsveç (2018), Paris- Fransa (2016), Seul- Güney Kore (2015), Cape Town- Güney Afrika (2014) ve Vancouver- Kanada (2013) olmuştu.DENİZLİ BİRİNCİ OLMUŞTU

2019-2020 dönemine Türkiye'den 5 kentin dahil olduğu yarışmada Denizli ve İzmir finale kaldı. Teknik raporlamada Türkiye birincisi olan Denizli, küresel ölçekteki 'Kentimi Seviyorum' iletişim kampanyasında da dünyadaki 54 kent arasında sosyal medya üzerinden yapılan halk oylamasında en yüksek desteği elde eden ikinci kent olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR