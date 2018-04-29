İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek Pedal Çevirdiler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

Hatay Valiliği ve Antakya Çevre Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen "Daha İyi Bir Çevre Seninle Başlar" Projesi kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirildi.

Yaklaşık 160 bisikletlinin katıldığı etkinliğe çok sayıda sivil toplum örgütü de destek verdi.