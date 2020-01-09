09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:21

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Kemal Güneş, iklim değişikliği nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün su kapasitesinin önemli oranda azalacağını belirterek, "Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2050 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hektometre küpe kadar azalacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu'nda, "Su Yönetiminin Enerji Boyutu" başlıklı oturum yapıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Güneş, iklim değişikliğinin Büyükçekmece Gölü'ne etkisine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

İklim değişikliği ile ilgili farklı simülasyonlar üzerine çalıştıklarını ifade eden Güneş, "İstanbul'da hava sıcaklığı yüzyılın sonuna doğru 1 ila 5 derece artacak, yağışlar ise yüzde 12 seviyelerinde düşecek. İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030'lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030 yılına kadar yağış ortalaması çok düşmese de sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak." değerlendirmesini yaptı.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için tavsiyelerde bulunan Güneş, tatlı su kaynaklarına gelen kirliliğin bertaraf edilmesi, arıtılmış su kaynaklarının yeniden kullanılması ve yağmur suyu hasadının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü ile ilgili tespitlerde bulunan Güneş, "Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2050 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hektometre küpe kadar azalacak." ifadelerini kullandı.

Güneş, ayrıca yer altı ve yer üstü kaynaklarında, havza bazlı bütüncül bir su yönetimi planlamasının yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA