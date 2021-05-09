İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyecek Su Şurası'nın hazırlıkları tamamlandı
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İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyecek Su Şurası'nın hazırlıkları tamamlandı

İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyecek Su Şurası'nın hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, iklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyecek Su Şurası'nın hazırlıkları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, iklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyecek Su Şurası'nın hazırlıkları tamamlandı.

İlk kez gerçekleştirilecek olan Su Şurası'nda başta su verimliliği, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve tarımsal sulama olmak üzere toplam 11 başlıkta çalışma grupları oluşturuldu. İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyerek önlemler almak üzere oluşturulan çalışma gruplarında 347 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 86 diğer bakanlıklardan, 123 akademisyen, 108 belediye, 69 özel sektör ve 101 sivil toplum temsilcisi olmak üzere toplam 834 kişi görev alacak.

İklim değişikliğinin suyun önemini artıracağını, şimdiden önlemler alınması gerektiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "İklim değişikliği, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi öngörerek su ve toprağımızı korumak için oluşturacağımız eylemleri hayata geçireceğiz. Türkiye'nin geleceği 1. Su Şurasında masaya yatırılacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin su kıtlığı yaşamadığını ancak iklim değişikliği, yağış azlığı gibi sebeplerle kuraklığa maruz kaldığının altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Başta tarımsal üretimde kullanılan su olmak üzere sanayi ve konutlarda kullanılan suyun kıymetini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Bu sorumlulukların bir kısmını çeşitli düzenlemelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Böylece suyun daha doğru ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir kısım ise farkındalık düzeyini artırarak bilinçli tüketimi teşvik etmektir. Boşa akan suyun, hepimizin geleceği olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Bunun için 'Su Vatandır' mottosu ile konunun önemini vurgulamak istiyoruz.

Su Şurası ile mevcut su kaynaklarının miktar ve kalite açısından ve çevresel gereksinimler gözetilerek tarım, sanayi ve içme-kullanma suyu sektörleri olmak üzere tüm kullanımlarda akılcı, paylaşımcı, etkin ve verimli şekilde kullanılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve tedbirlerin belirlenmesini amaçlıyoruz."

Şura kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının tamamı şu şekilde:

Su Verimliliği, Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi, Su Hukuku ve Politikası, Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri, Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum, Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Tarımsal Sulama, Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler) ve Su, Orman ve Meteoroloji. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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