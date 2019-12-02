İklim Değişikliği Taraflar Konferansı İspanya'da başladı

02.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:56

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) "Harekete geçme zamanı" sloganıyla 196 ülkeden temsilcinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.

İklimsel acil sorunlarla yüzleşmek için uluslararası düzeyde en önemli siyasi forum olan COP25'te özel bir standı bulunan Türkiye'yi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı temsil ediyor.

Normalde Şili'de yapılması gereken ancak bu ülkedeki olaylar nedeniyle Madrid'e alınan COP25'in açılış konuşmasını konferansın başkanlığını yürüten Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt yaptı.

Schmidt, "Şili'de ve dünyada çevresel ve sosyal krizler yaşıyoruz. Bunları çözmek için toplum olarak bizi birleştiren değerlere dönmemiz gerekiyor. 'Harekete geçme zamanı' aslında bir slogan değil, ekonomik, sosyal ve aynı zamanda ahlaki sorumluluğu olan bir gereklilik." diye konuştu.

Diğer yandan COP25 dolayısıyla açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iklim değişikliğini durdurma çalışmalarının "tamamen yetersiz" olduğunu vurguladı.

Küresel ısınmanın geri döndürülemez bir noktaya yaklaştığına dikkati çeken Guterres, "Geri dönüşü olmayan nokta ufukta değil, üzerimizden geçmek üzere. Doğaya karşı savaşımızın durması gerekiyor." dedi.

Guterres, küresel sıcaklıklar ve deniz seviyesindeki artışların son 5 yılda rekor kırdığı, okyanusların asitlendiği, buzulların eridiği, karasal ve deniz çeşitliliğinin tehdit altında olduğu, kuraklığın ve doğal afetlerin alarm verecek bir hızla arttığının altını çizerek, "İklim değişikliğine bağlı hava kirliliği 7 milyon insanın hayatına mal oldu. İnsanlık doğaya karşı savaştı, şimdi karşı saldırı altında." dedi.

COP25'e katılan ülkelerin, 13 Aralık'a kadar sürecek konferans boyunca, 2015'teki zirveden adını alan Paris Anlaşması'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için vaatlerini yinelemesi beklenirken, çevreci örgütler bunun yeterli olmayacağını, yeni kararlar alınması gerektiğini savunuyor.

2020 sonrası iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinin çizildiği Paris Anlaşması, sanayileşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulmasını hedefliyor.

Aktivist Thunberg, katamaran ile okyanusu aşarak Lizbon'a geliyor

Diğer yandan Madrid'de COP25'e katılacağını açıklayan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in Atlantik Okyanusu'nu katamaran ile geçerek yarın Portekiz'in Lizbon Limanı'na ulaşacağı bildirildi.

Babası ve İngiliz bir mürettebat ile yol alan Thunberg'in Lizbon Belediye Başkanı Fernando Medina tarafından karşılanacağı açıklandı.

Thunberg'in iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinden dolayı Lizbon'dan Madrid'e tren veya elektrikli araba ile seyahat etmesi ve perşembe günü bu kente gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA