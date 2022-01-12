İklim değişikliği Kuzey Kutbu'ndaki yaşam alanlarında evleri ve altyapıyı yok ediyor

Kuzey Kutbu'nda artan sıcaklıklar nedeniyle donmuş zeminin erimesinin, yaşam alanlarındaki evlere ve altyapıya giderek daha fazla zarar verdiği ortaya çıktı.

BBC'de yer alan habere göre, Nature Reviews Earth & Environment dergisinde yayımlanan araştırmada, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'ndaki yaşamı ciddi şekilde tehdit ettiği belirlendi.

Araştırmacılar, 2050'ye kadar Arktik permafrost (kutuplarda sürekli donmuş toprak) olarak bilinen bölgedeki altyapının yüzde 70'inin ve kritik altyapının yüzde 30-50'sinin yüksek hasar riski altında olduğunu belirtiyor.

Rusya, Kuzey Amerika ve İskandinavya dahil olmak üzere permafrost üzerinde beş milyon kişi yaşıyor.

Permafrost, Kanada topraklarının yarısı ve Alaska'nın yüzde 80'i dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin kara yüzeyinin yaklaşık dörtte birini kaplıyor.

İklim değişikliği, Kuzey Kutbu'nun gezegenin geri kalanından iki ila dört kat daha hızlı ısınmasına neden oluyor.

Yükselen sıcaklık, obruk oluşumu, toprak kaymaları ve sel gibi genellikle öngörülemeyen etkilerle permafrostun çözülmesini hızlandırıyor.

Bir Alaska sakini, BBC'ye verdiği demeçte, "Toprak bizden önce değişiyor." dedi.

Alaska'da kültürel ara bulucu olarak çalışan Kaare Sikuaq Erickson, "Kuzey Kutbu topluluklarının hepsi farklı ama permafrost üzerinde yaşayan herkes gerçekten savaş veriyor." diye konuştu.

Mevcut altyapı tehdit altında

Gezegenin ısınmasının gelecek yıllarda hızlanacağı tahmin edildiğinden, daha fazla permafrostun çözülerek altyapıyı ve toplulukları tehdit etmesi bekleniyor.

Finlandiya'daki Oulu Üniversitesinden Profesör Jan Hjort, iklimin ısınmasının permafrostun çözülmesine neden olduğu ve bunun da mevcut altyapıyı ve gelecekteki inşaat projelerini tehdit ettiğini kaydetti.

Isınma nedeniyle binalar ve otoyolların temellerinde değişimlerin arttığı ve boru hatlarında kırılmalar olduğu belirtilirken, ev temeli kazma, yol inşa etme, kanalizasyon ve su sistemleri kurma gibi süreçlerin daha da zorlaşacağı öngörülüyor.

Araştırma, Rusya'da permafrost üzerine inşa edilmiş bazı şehirlerde binaların yüzde 80'inin hasar gördüğünü gösteriyor.

Ancak farklı bina tasarımı kullanarak veya permafrostu serin tutmaya çalışarak sorunu çözmenin mümkün olacağına inanılsa da bunun pahalı ve riskli olduğu kaydediliyor.

Kuzey Yarımküre'nin donmuş bölgelerinde en az 120 bin bina, 40 bin kilometre yol ve 9500 kilometre boru hattı ve uçak pistleri bulunuyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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