İklim Değişikliği: Kuzey Kutbu'ndaki Ren Geyiklerinin Sayısı Yarıdan Fazla Azaldı

Kuzey Kutbu'ndaki küresel ısınmanın etkilerini inceleyen bir araştırma, bölgede yaşayan ren geyiklerin sayısının son 20 yılda ciddi bir biçimde azaldığını ortaya çıkardı.

Karibu olarak da bilinen Ren geyiği türünün sayısı, bu süre içinde 5 milyondan 2,1 milyona düştü.

Kuzey Kanada ve Alaska'da yaşayan yabani Ren geyikleri sürülerinin, küresel ısınmadan çok olumsuz etkilendiği düşünülüyor.

Araştırmaya göre, buradaki bazı sürülerin popülasyonları yaklaşık yüzde 90 azalmış durumda. Küresel ısınma ren geyiklerini nasıl etkiliyor?

Hava şartları ve buna bağlı olarak bitki örtüsünün değişmesi, Kuzey Kutbu'nu ren geyikleri için daha zorlu bir yer haline getiriyor.

Ren geyikleri, toprak tabakasının hemen altında yetişen bir bitki türü olan likenleri yemeyi seviyor. Ancak araştırmaya göre, yükselen sıcaklıklar bu likenlerin diğer uzayabilen bitkiler karşısında geride kaldıklarını ortaya koyuyor.



Dahası kar üzerine yağmur yağmasıyla oluşan buz tabakasının da, Ren geyiklerinin likenlere ulaşabilmesini engelleyerek bir başka zorluk oluşturduğu kaydediliyor.

Her yıl yayımlanan Kuzey Kutbu Raporu isimli araştırmaya bu sene katkı veren isimlerden Howard Epstein, "Küresel ısınma etkisi ile değişen bitki örtüsü nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık oluştuğunu görüyoruz" dedi.

Profesör Epstein, "Sıcaklığın artması diğer bitkileri geliştirirken, likenler için tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından 2006 yılından bu yana yayınlanan raporun yöneticisi Emily Osborne, "Rapor yayınlamaya başladığımız yıldan bu yana, ısınmanın artmaya devam ettiğini gözlemledik." dedi.