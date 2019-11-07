İklim Değişikliği Kurultayı 13 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

07.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:06

İklim değişikliğinin denizlere ve denizcilik sektörüne olan etkisi, düzenlenecek "İklim Değişikliği Kurultayı"nda masaya yatırılacak.

Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın desteği ile denizcilik sektöründe ikinci kez "İklim Değişikliğinin Denizlere Etkisi ve Denizcilik Sektörü" başlığıyla "İklim Değişikliği Kurultayı" düzenlenecek. 13 Kasım Çarşamba günü yapılacak kurultayda, iklim değişikliği sorunu masaya yatırılarak, çözüm yolları önerilecek.

Nişantaşı Üniversitesinde gerçekleştirilecek kurultayda, "İklim farkındalığı ve temiz denizler açısından medyanın toplum üzerindeki etkileri", "İklim değişikliği tehdidi altında denizler, denizcilik ve gemiler", "denizcilik sektöründe yeni iklim düzeni için yapılan yatırım ve çalışmalar", "İklim değişikliğinin insan sağlığına ve doğaya etkileri" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

İklim farkındalığı ve temiz denizler açısından medyanın toplum üzerindeki etkilerinin tartışılacağı kurultaya Gökhan Abur, Meliha Okur, Oğuz Haksever, Mahmut Övür, Ogün Yıldız ve Serkan Ocak katılacak.

Kurultay, "Deniz Yıldızları Ödül Töreni" ile sona erecek.

Kaynak: AA