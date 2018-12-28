İklim Değişikliği: Küresel Isınmanın Dev Maliyeti 2018'e Damga Vurdu

Yardım kuruluşu Christian Aid, iklim değişikliğiyle ilişkilendirilen sıra dışı hava olaylarının 2018'de dünya çapında binlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve büyük maddi hasarlara yol açtığını açıkladı. Vakfın raporuna göre hasarı 1 milyar dolardan fazla olan 10, 7 milyar dolardan fazla olan 4 hava olayı yaşandı.

Bilim insanları Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının doğrudan insan kaynaklı küresel ısınmayla ilişkili olduğunu gösterdi.

Raporu hazırlayanlara göre hava olaylarındaki değişiklikler iklim değişikliğinin bir sonucu.

ABD'de 17 milyar dolar dolar hasara yol açan Florence ve 15 milyar dolar hasara yol açan Michael Kasırgaları da artan sıcaklıkla ilişkilendirildi.

Rapora göre Florence Kasırgası sırasında yağan yağmur küresel ısınmanın etkisiyle yüzde 50 arttı, insanların aktivitelerinden kaynaklanan karbon salımı nedeniyle ısınan sular Michael Kasırgasının hızını artırdı.

Japonya da 2018'i büyük hasar yaratan su baskınları ve sıcak hava dalgalarıyla geçirdi.



Japonya'da su baskınları en az 230 kişinin ölümüne ve 7 milyar dolar hasara yol açtı. Su baskınlarının hemen ardından da ülkenin son 25 yılda gördüğü en güçlü tayfun olan Jebi başladı.

Avrupa da rekor sıcak hava dalgalarıyla boğuşurken bilim insanları bu tür hava olaylarının gerçekleşme ihtimalinin 2 katına çıktığını açıkladı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi de bu yıl yayımladığı bir raporda dünyanın ısınması nedeniyle sıcak hava dalgalarının eskiye kıyasla 30 kat daha olası olduğunu duyurmuştu.

Milyonlarca insanı etkileyen felaketler yaşandı

Christian Aid'den Dr. Kat Kramer, "İnsanlar iklim değişikliği hakkında konuşurken gelecekteki bir problemden bahsediyor gibi konuşuyorlar. Bunun nedenlerinden biri de iklim değişikliğinin sonuçlarının çok yıkıcı olduğunu bilmeleri ama mevcut durumla yüzleşmek istememeleri" diyor ve ekliyor:

"Bu rapor iklim değişikliğinin çok sayıda insanın hayatını nasıl çarpıcı bir şekilde etkilemekte olduğunu gösteriyor. İklim çöküşünün büyük adaletsizliği, bundan en fazla etkilenecek olanların iklim değişikliğin en düşük katkıyı gerçekleştiren yoksul ülkelerde yaşayan insanların bundan en fazla etkilenecek grup olması."

Rapora göre haber bültenlerinde geniş yer bulan büyük fırtınaların dışında gelişmekte olan ülkelerde kuraklık veya deniz seviyesinin yükselmesi gibi çok daha yavaş ilerlediği için fark edilmeyen ama milyonlarca insanın hayatını etkileyen felaketler yaşandığı vurgulandı.



Christian Aid'in hazırladığı rapor hakkında konuşan Penn State University'den Dr. Michael Mann da iklim değişikliğinin etkilerinin artık görmezden gelinebilecek bir seviyede olmadığını söyledi:

"Eşi benzeri görülmemiş seller, kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, yangınlar ve süper fırtınalar iklim değişikliğinin görünen yüzü. Dünyanın iklimi giderek daha uç noktalara savruluyor. Bu yıkıcı eğilimin daha da güçlenmesini yok edebilecek tek şey karbon emisyonlarını sert bir şekilde azaltmak."

2019 dünyanın en sıcak 4. yılı olabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün ilk gözlemlerine göre 2019 dünyanın en sıcak 4. yılı olmaya aday. Bu yıl dünya genelinde sıcaklıklar 1850-1900'deki ortalamanın yaklaşık bir derece üzerinde.

Örgütün Kasım'da yayınladığı State of the Climate (İklimin Durumu) adlı rapora göre kayıtlara geçilen tarihin en sıcak 20 yılının tümü son 22 yıldaydı.

2019 başında yeni bir El Nino'nun oluşma ihtimali de yüksek. Bu nedenle önümüzdeki 12 ayda yeni sıcaklık rekorları kırılması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre 2019'un 1850-1900 ortalamasına göre 1,1 derece daha sıcak olacak.

1850'den bugüne kadar en sıcak yıl, ortalamanın 1,15 derece daha üstünde olan 2016 yılı olmuştu.