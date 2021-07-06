İklim Değişikliği konulu seminer düzenlendi
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İklim Değişikliği konulu seminer düzenlendi

İklim Değişikliği konulu seminer düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünyayı Koru Başka Gidecek Bir Yerimiz Yok ERASMUS Öğrenci Değişim Programı kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 farklı ülkeden gençler için "İklim Değişikliği" konulu seminer düzenlendi.

Seminer sonrası kentlerin ve kentli insanların iklim değişikliği üzerindeki etkilerini sorgulayan gençler daha sonra Ekolojik Atölye'de (EKOEV) atölye çalışmasına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölye'de Dünyayı Koru Başka Gidecek Yerimiz Yok (Save The Earth, We Have Nowhere Else To Go) ERASMUS Öğrenci Değişim Programı kapsamında Macaristan, Letonya, Romanya, İtalya ve Türkiye'den katılım sağlayan liseli öğrenciler ve öğretmenlerin oluşturduğu 28 kişilik grup, için "İklim Değişikliği" konulu seminer organize edildi. Katılımcılar, seminer sonrasında şehrin ve şehirli insanların küresel çapta meydana gelen iklim değişikliği üzerindeki etkilerini tartıştı ve Ekolojik Atölye'de (EKOEV) atölye çalışmasında bulundu.

Etkinliğe katılım sağlayan yabancı grup, küresel ısınmanın etkilerinin tartışıldığı ekolojik binanın gerçekten örnek bir yapı niteliği taşıdığını vurguladı, ev sahipliği için de Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 2014 yılından bu yana faaliyette olan Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölye'de enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir yaşam ve çevre duyarlılığı konularında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine dönük çalışmalar düzenli olarak hayata geçirilen projeler ve etkinlikler çerçevesinde devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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