İklim Değişikliği Kış Olimpiyatları'nın Geleceğini Etkiler mi?
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Pekin'de bu hafta Kış Olimpiyatları başlarken bilimadamları Olimpiyat oyunlarının geleceğinin iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında olduğu uyarısında bulunuyor.
Pekin'de bu hafta Kış Olimpiyatları başlarken bilimadamları Olimpiyat oyunlarının geleceğinin iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında olduğu uyarısında bulunuyor. Pekin Olimpiyatları'nda tamamında ilk kez yapay kar kullanılacak. Ancak yeni bir çalışma sporcuların güvenliğinin riske girebileceğini gösteriyor
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