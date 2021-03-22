İklim değişikliği kayak sezonunu ileri kaydırdı

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ, geç gelen kış sebebiyle en güzel günlerini yaşıyor. Kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı dağda valilik kararıyla sezon 31 Marta uzatıldı. Ancak tesislerin kapanması kayakseverleri üzdü.

Kış turizminin merkezi Uludağ'da kış aylarında görülmeyen karın mart ayında yağması sezonun uzamasına sebep oldu. Kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Valiliğin 31 Marta kadar sezonun uzatılmasına dair verdiği karara birçok işletmenin uymadığı, başta telesiyejleri durdurup tesislerini kapattıkları görüldü. İşletmecilerin bu tavrı başta kayak sporuna gönül verenler olmak üzere birçok turisti mağdur etti.

Hafta sonu kar yağışının devam ettiği Uludağ'a, günü birlik kayak yapmak isteyenlerin yanı sıra yakın illerden konaklamak için gelenler akın etti. Hafta sonu tatillerini kayak yaparak değerlendirmek isteyen kayakseverler, tesislerin bir çoğunun kapandığını, telesiyejlerin çalışmadığını, pistlerin büyük bir bölümünün kapalı olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Kayak yapmak yerine pistlerde yürüyüş yapmak zorunda kalan misafirler, Uludağ'da işletmecilerin düzensiz ve başına buyruk hareket ettiklerini, hiç bir zaman profesyonel ve sportif bir havanın yakalanamadığını belirterek, yetkililerin Uludağ'daki bu karmaşaya el atmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı