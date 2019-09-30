İklim değişikliği ile mücadele tartışılacak

30.09.2019 10:12

Marmara Belediyeler Birliğinin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği Marmara Uluslararası Kent Forumu/ Marmara Urban Forum'un (MARUF) ilki yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.



1-2-3 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacının yer alacağı MARUF'a 3000'den fazla katılımcı katılacak. Forum kapsamında teknik geziler, sergiler, canlı performans gibi bir çok etkinlik düzenlenecek. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda "Çözüm Üreten Kentler" sloganıyla düzenlenen MARUF, şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak. Forumda kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte oluşturduğu ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve is birliği içinde incelemeyi amaçlıyor.



İklim değişikliği ile mücadele ve insani hareketliliğin konuşulacak



Oğuz Haksever'in moderatörlüğünü üstlendiği "21. Yüzyıl Kent Vizyonları" isimli açılış oturumunda, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Claudio Tomasi, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga geleceğin kentlerini katılımcılara anlatacak. Afetlere karşı dirençli kentlerin, iklim değişikliği ile mücadelenin ve uluslararası insani hareketliliğin konuşulacağı oturumlarda konuşma yapacak isimler arasında Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Kıdemli Danışman Hitoshi Baba, Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve Metropolis Canada Yönetici Başkanı Howard Duncan bulunuyor.



Play Marmara'yı oynayacaklar



Marmara Bölgesi'nde yer alan belediye başkanları, mevcut projeleri değerlendirebilecekleri çok aktörlü bölgesel gelişme oyunu Play Marmara'yı oynayacaklar. Forumun ses getirecek etkinliklerinden biri olan Play Marmara, bölgede yaşanacak her türlü zorluğu aşmak için yenilikçi bir yaklaşımı tanıtmayı amaçlıyor. Kentlerin gelişim sürecinde etkin aktörlerin, mevcut bilgi ve deneyimlerini temel alan senaryolar çerçevesinde, bölge ölçeğinde Marmara'nın durumunu ve yönetişim sürecini deneyimlemelerinin sağlanması hedefleniyor.



Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İKSV, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İsveç Enstitüsü, Hollanda Başkonsolosluğu, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği gibi kuruluşların yanı sıra Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitelerle toplam 55 partnerin yer aldığı forumun yürütme ve danışma kurulunda Türkiye'den ve dünyadan pek çok yetkin isim bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA