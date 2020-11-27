İklim değişikliği hayvanlarda hastalık riskini artırıyor
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İklim değişikliği hayvanlarda hastalık riskini artırıyor

27.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:09
İklim değişikliği hayvanlarda hastalık riskini artırıyor

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, iklim değişikliklerinin hayvanlarda hastalık riskini arttırdığını ve bu hastalıkların insanlara da bulaşabileceği belirtildi.

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada,  iklim değişikliklerinin hayvanlarda hastalık riskini arttırdığını ve bu hastalıkların insanlara da bulaşabileceği belirtildi.

Güney Florida Üniversitesi, Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Notre Dame Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan ortak bir araştırma, iklim değişikliklerinin hayvanlarda hastalık riskini arttırdığı belirtilirken bu hastalıkların insanlar arasında da yayılabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma sonuçlarının 'ısıl uyumsuzluk' hipotezini desteklediği belirtildi. Bu hipoteze göre sıcaklıklar yükseldikçe, kutup ayısı gibi soğuk iklimlere uyum sağlamış hayvanlarda bulaşıcı hastalık riski artarken, sıcak iklimlerde yaşayan hayvanlarda ise bu risk sıcaklıklar düştükçe ortaya çıkıyor.

Bilim insanları araştırma için 7 kıtadan çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan 7 binden fazla çalışmayı inceledi. Ayrıca, sıcaklığın farklı iklimlerdeki hayvanlar üzerinde hastalık riskini nasıl etkilediğini, bu etkilerin hayvanların ve patojenlerin özelliklerine bağlı olarak nasıl değiştiğini anlamak için uzun vadeli iklim verileri toplandı. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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