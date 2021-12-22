İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı Antalya'da Gerçekleştirildi

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Vali Ersin Yazıcı ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğince gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı"na katıldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan, sanayi devriminden bugüne dünya ortalama sıcaklığının 1, 1 derece arttığını belirten Bakan Pakdemirli; "Bu sıcaklık artışıyla tarihte görülmemiş felaketler ve su döngüsünde ciddi değişimler yaşanıyor. Tarımsal verimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar yüzde 10 ila 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Tüm bu veriler bize şunu gösteriyor, iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği alanların başında, tarım, gıda, su ve orman geliyor. 2050'deki dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için bugünkünden yüzde 60 daha fazla üretmek, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız. Doğru tohumculuk uygulamaları ve tohumda kalitenin artmasıyla bir noktaya geldik. Yaşanan bu gelişmeler ve gelecek öngörüleri, kendine yeterliliğin yanında, yeşil ekonomi temelinde sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulmasını da artık kaçınılmaz hale getirmektedir. " dedi.

Tohumuna Sahip Çıkmayan Gelecekte Rol Oynayamayacak

Türkiye'nin Akdeniz havzası içerisinde yer alması nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerini en fazla yaşayacak ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak tüm politikalarını bu gelişmeleri hesaba katarak ortaya koyduklarını belirtti.

Tohumun; yaşamın hikayesi, sürdürülebilirliğin ifadesi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli; "Toprak, yeryüzünün bedeni, tarım ise bu bedenin giydiği en güzel yeşil elbisedir. Bu yeşil elbise, elmanın kırmızısı, portakalın turuncusu, patlıcanın moru, ayvanın sarısından tutun da bütün renk tonlarıyla süslüdür. İşte tohum da bu elbisenin ilk düğmesidir. Eğer biz bu düğmeyi yanlış iliklersek, diğer düğmeleri iliklemenin hiçbir anlamı kalmaz. Bugün ekecek tohumu olmayanın gelecekten rol kapamayacak, tohum tarımın yükte hafif, pahada ağır, en değerli hazinesidir. " şeklinde konuştu.

Örtü Altı Üreticiliğinde Türkiye'de Lider Konumdayız

Türk tarımının geleceğini ve tohumculuğu tartışmak üzere turizmin başkenti Antalya'ya hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Vali Ersin Yazıcı; "Çalıştayımızın, Türk tarımı ve özellikle de tohum üreticiliği için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyoruz ki bu güzel çalıştayın sonunda Türk tohumculuğu birkaç adım daha ileri gidecektir. Turizmin başkenti Antalya'mız 680 bin yatağıyla, Türk turizminin gelirinin yaklaşık üçte birini karşılayan bir şehirdir. Antalya turizmi ile ne kadar meşhursa tarımı ile de aynı derecede meşhur kadim bir tarım şehridir. Örtü altı üreticiliğinde Türkiye'de lider konumdadır. Biz her mevsim tüketilen sebze ve meyveleri Antalya'dan, Kumluca'dan, Aksu'dan, Serik'ten sizlere yolluyoruz. " ifadelerini kullandı.

Tohumculukta Söz Sahibiyiz

Antalyalı çiftçilerin işlerini son derece modern ve güzel bir şekilde yaptığını belirten Vali Yazıcı; "Çiftçilerimize güveniyoruz. Tohumculukta da söz sahibiyiz. Türkiye'nin en büyük tohum firmalarını bu şehirde bulunuyor. Türk tarımını ileriye taşıyacak dünya standartlarında tohum firmalarına sahibiz. Hep birlikte hem turizmi hem tarımı büyük hedeflere doğru hızla götürmeye devam edeceğiz. " dedi.

Çalıştayın ardından Vali Ersin Yazıcı ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Avrupa'nın çalışan en büyük dikey bitki fabrikası olan 365 gün toprak ve güneşe ihtiyaç duymadan bitki üreten Farminova Bitki Fabrikası'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, Farminova Bitki Fabrikası'nda ilaçsız yeşil teknolojiyle üretilen ürünlerin yıkanılmadan yenebilecek bir şekilde tüketiciye sunulduğunu belirtti. İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 01 İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 02 İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 03 İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 04 İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 05 İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 06 İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 07 İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı 08

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