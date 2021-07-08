İklim değişikliği, Avrupa Merkez Bankası stratejilerinde daha fazla yer alacak
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İklim değişikliği, Avrupa Merkez Bankası stratejilerinde daha fazla yer alacak

İklim değişikliği, Avrupa Merkez Bankası stratejilerinde daha fazla yer alacak
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasına yönelik stratejilerinde iklim değişikliğiyle ilgili konulara daha fazla yer verecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasına yönelik stratejilerinde iklim değişikliğiyle ilgili konulara daha fazla yer verecek.

ECB'den yapılan yazılı açıklamada, banka yönetim konseyinin, iklim değişikline yönelik değerlendirmelerin para politikası stratejisinde yer almasına yönelik eylem planı hazırladığı belirtildi.

Söz konusu eylem planına göre, iklim değişikliğine yönelik değerlendirmelerin para politikası yapısına daha fazla dahil edileceği belirtilen açıklamada, "ECB Yönetim Konseyi, iklim değişikliğine ilişkin makroekonomik modelleme, istatistik ve para politikası konularında analitik kapasitesini genişletme konularında kararlıdır." denildi.

Eylem planı kapsamında risk değerlendirmesi, varlık alımları gibi alanlara da iklim değişikliği konularının dahil edileceği kaydedilen açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin eylem planını Avrupa Birliği politikalarındaki ilerlemeye paralel olarak uygulamaya kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, iklim değişikliği konusunun, AB için politika önceliğine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, "İklim değişikliği Avrupa sistemindeki bilançolarda varlıkların değerini ve risk profilini de etkilerken, finansal risklerin de istenmeyen bir şekilde birikmesine yol açar. ECB, iklim konularını politika çerçevesine daha fazla dahil etme ihtiyacının farkındadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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