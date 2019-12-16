İklim Bilimci Rogelj: Politikacılar, çevre konusunda bilim insanlarının uyarılarını dikkate almıyor
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İklim Bilimci Rogelj: Politikacılar, çevre konusunda bilim insanlarının uyarılarını dikkate almıyor

"Climate Now" programı bu hafta, atmosfere salınan ve vaat edilen miktar arasındaki “emisyon açığı”nı ve Kopernik İklim Değişikliği Servisi'nin son haberlerini ele aldı

16.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:03
İklim Bilimci Rogelj: Politikacılar, çevre konusunda bilim insanlarının uyarılarını dikkate almıyor

"Climate Now" programı bu hafta, Birlemiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın düzenlendiği (COP25) 'nın başkenti 'de.


euronews muhabiri Jeremy Wilks, atmosfere salınan ve vaat edilen miktar arasındaki "emisyon açığı"nı ve Kopernik İklim Değişikliği Servisi'nin son iklim haberlerini alanında uzman bilim insanları ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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