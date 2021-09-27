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İklim aktivistleri yeniden küresel eylemlerine başladı

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Dünya genelinde on binlerce insan yeniden iklimlerin korunması için sokaklarda eylem yaptı.

Dünya genelinde on binlerce insan yeniden iklimlerin korunması için sokaklarda eylem yaptı. Pandemi nedeniyle ara verilen iklim koruma hareketi Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) kapsamında dünya genelinde 1500 etkinlik düzenleniyor. İklim hareketini başlatan Greta Thunberg ise Berlin'de seçimler öncesi Alman Meclis binası önünde sert mesajlar verdi.

İklim aktivistleri yeniden küresel eylemlerine başladı
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Haber: İklim aktivistleri yeniden küresel eylemlerine başladı - Haberler
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