İklim aktivistleri Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto için Davos'a dağ yolundan 3 gün yürüyecek

19.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:45

İklim aktivistleri küresel ısınma ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla İsviçre'nin doğusundaki Landquart şehrinden Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenleneceği Davos kasabasına kadar üç gün sürecek bir dağ yürüyüşüne başladı.



Pazar günü Landquart'in tren istasyonu önünde toplanan bazı aktivistlerin Avustralya'da çıkan yangınlara ve telef olan milyonlarca hayvana dikkat çekmek amacıyla çiçek ve koala kostümü giydikleri görüldü. Organizatörler İsviçreli iklim aktivisti Greta Thunberg'in cuma günü İsviçre'nin Lozan şehrinde gösteri yapan 10 bin kişilik gruba katıldığını ve dağ yürüyüşüne gelmeyeceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle