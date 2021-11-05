İklim aktivisti Thunberg: "COP26'nın başarısız olduğu bir sır değil"

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde Fridays for Future kuruluşu tarafından düzenlenen gösterinin ardından yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "COP26'nın başarısız olduğu bir sır değil. Bizi krize sokan aynı yöntemlerle bu krizi çözemeyeceğimiz açık" dedi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, BM İklim Değişikliği Konferansı'nın düzenlendiği İskoçya'nın Glasgow kentinde Fridays for Future kuruluşu tarafından düzenlenen gösteriye katıldı. Binlerce kişinin, Glasgow'da yer alan Kelvingrove Parkı'ndan 2,57 kilometre yürüyerek, COP26'nın düzenlendiği bölgeden 3,21 kilometre uzaklıkta yer alan gösterinin son durağı George Parkı'na konuşma yapan Thunberg, COP26'ya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Aktivist Thunberg yaptığı konuşmada, COP26 başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, BM aracılığında düzenlenen konferansın bir halkla ilişkiler etkinliğine dönüştüğünü belirterek BM'yi kınadı. Thunberg, "COP26'nın başarısız olduğu bir sır değil. Bizi krize sokan aynı yöntemlerle bu krizi çözemeyeceğimiz açık. COP26, liderlerin güzel konuşmalar yaptığı ve gösterişli taahhütler ve hedefler bildirdiği bir halkla ilişkiler etkinliğine dönüştü ve perde arkasında Küresel Kuzey ülkelerinin hükümetleri sert bir iklim eylemi yapmayı hala reddediyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, COP26'nın "şimdiye kadarki en dışlayıcı İklim Değişikliği Konferansı" olarak tanımlandığını ve iklim krizinin keskin ucundakilerin duyulmadığını belirten Thunberg, etkinliğin "her zamanki gibi 2 haftalık bir iş kutlaması" olarak kabul edilebileceğini kaydetti.

"Acil ve ciddi yıllık emisyon kesintilerine ihtiyacımız var"

"Dünyanın şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen, acil ve ciddi yıllık emisyon kesintilerine ihtiyacımız var. Toplumumuzu kökten değiştirmek zorunda kalacağız. Rahatsız edici sonuç budur" ifadelerini aktaran Thunberg, konuşmasını sonlandırmadan önce medyanın iktidardaki insanları eylemsizliklerinden sorumlu tutmadığını dile getirdi. Thunberg, "Bu utanç verici. Burada doğruyu konuşuyoruz. İktidardaki insanlar açıkça gerçeklerden korkuyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bundan kaçamazlar. Bilimsel fikir birliğini görmezden gelemezler. Bizi, insanları görmezden gelemezler" dedi. - GLASGOW

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet