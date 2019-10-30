İklim aktivisti Greta Thunberg 75 bin dolar değerindeki çevre ödülünü reddetti

İklim aktivisti Greta Thunberg 75 bin dolar değerindeki çevre ödülünü reddetti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 75 bin dolar değerindeki İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'nü, "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek reddetti.

30.10.2019 16:07
İklim aktivisti Greta Thunberg 75 bin dolar değerindeki çevre ödülünü reddetti

Dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg 75 bin dolar değerindeki çevre ödülünü reddetti.


İsveçli iklim aktivisti, İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'nü, iklim konusunda "güzel sözler söylemek" yerine "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek reddettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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