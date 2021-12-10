İklim Adaleti, İnsan Haklarını Güvence Altına Almak İçin Çok Önemli Bir Yol

İklim krizi, özellikle yoksul ve marjinal toplumlarda sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri açığa çıkardı ve şiddetlendirerek milyonlarca hayatı riske attı. İklim adaleti ve borç, iklim değişikliğinden en çok etkilenenler ve gelecek nesiller için hakları güvence altına almanın anahtarıdır.

Küresel bir pandemi de dahil olmak üzere her krizde, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler içinde olanlar en kötüsüyle karşı karşıyadır. İklim krizi de marjinal kesimler üzerinde uzun süredir devam eden bir etkiye sahiptir. İklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine önemli ölçüde daha az katkıda bulunan yoksul ülkeler üzerinde orantısız bir şekilde daha yüksektir.

Tarihsel olarak büyük emisyon yayıcıları olan zengin ülkeler sorumluluk almayı reddedip önlem almayı erteledikçe, bu etkiler daha da kötüleşmeye devam edecektir.

Kaynak: earth. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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