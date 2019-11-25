İKKB, kadına şiddete dikkat çekmek için ayakkabı bıraktı

25.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:12

Kadına şiddette İzmirliler tek yürek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ile belediye başkanları da etkinlikte yer aldı.

"Şiddetin Saati Olmaz" diyerek Konak Meydanı'nda bir araya gelen İzmirliler, şiddete maruz kalarak yaşamını kaybetmiş kadınların anısına ayakkabı bıraktı. Turuncu fular takarak kadına şiddete dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade eden İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, şiddetin farkındalık yaratılarak azalacağını söyledi. Şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceklerini belirten İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, "Kadınlarımızın hayatlarında yaşadığı şiddete dikkat çekmek için bugün buradayız. Her ne olursa olsun şiddet kabul edebileceğimiz bir durum değildir. İKKB çatısı altında faaliyet gösteren 44 dernekle birlikte şiddetle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Uygarlık, kadına değer vermektir"

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde İzmirlilerin etkinliğe olan ilgisinden ve bu konuya duyarlı olduklarını vurgulayan Serter, Türkiye'nin batısından doğusuna bu farkındalığın yayılması için çalışacaklarını söyledi. İstanbul sözleşmesinin 1999 yılında şiddete karşı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesine imza atan ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Serter, "İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak Konak Meydanı'nda bıraktığımız ayakkabılar farkındalık yaratmamıza neden olacak. Maalesef kadınlarımız yaşamın birçok bölümünde şiddete maruz kalarak, yaşamları kısıtlanmaktadır. Uygar devlet olabilmenin tek şartı kadına istenilen desteği verebilmekten geçer. İstanbul sözleşmesinin uygulanmasını istiyoruz"dedi.

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların dünyanın her yerinde erkek şiddetine karşı seslerini çıkarttıklarını ve kadınların erkek egemen düzene karşı durarak önemli bir direniş hattı oluşturduklarını söyledi. Ayrıca etkinlikte konuşmacı olarak İzmir Kadın Konseyi Başkanı Kızbes Seyhan ve İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dernek Başkanı Fatoş Dayıoğlu yer aldı.

Kaynak: Bültenler