İkizleriyle alışverişe çıktılar
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İkizleriyle alışverişe çıktılar

26.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:49
İkizleriyle alışverişe çıktılar

Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, eşi Hilal Babacan ve ikizleri ile birlikte geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

6 aylık ikizleri ile birlikte günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Babacan çifti, bebek giyim mağazaları başta olmak üzere birçok mağazaya girerek alışverişin keyfini çıkardı.

Kısa sürede eksiklerini gideren Babacan ailesi, özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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