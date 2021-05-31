İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü
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İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Kültür Sanat

İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü Hatay'da müzikle uğraşan 20 yaşındaki Kardelen ve Menekşe Özçellik adlı ikizlerin cep telefonu ve sıfır maliyetle çektikleri klip beğeni topladı Menekşe Özçellik: "Klibimizin bu kadar destekleneceğini tahmin edemiyorduk" Kardelen Özçellik:...

İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü

Hatay'da müzikle uğraşan 20 yaşındaki Kardelen ve Menekşe Özçellik adlı ikizlerin cep telefonu ve sıfır maliyetle çektikleri klip beğeni topladı

Menekşe Özçellik: "Klibimizin bu kadar destekleneceğini tahmin edemiyorduk"

Kardelen Özçellik: "En büyük destekçim annem oldu. Sesimizin mimari annemizdir"

HATAY - Hatay'da müzikle uğraşan Kardelen ve Menekşe Özçellik adlı ikizler cep telefonu ve sıfır maliyetle çektikleri klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde küçük yaşlarda müziğe başlayan 20 yaşındaki Kardelen ve Menekşe Özçellik kardeşler seslendirdikleri "Sunam" adlı türküye klip çekti. Kamera olarak cep telefonu kullanan ikizler, Samandağ ilçesinin doğası ve sahilinde cep telefonu kamerasının karşısına geçti. İkiz kardeşler, kurgusunu da kendilerinin yapıp, sıfır maliyetle çektikleri klibi, sosyal medyada paylaştı. Klip, kısa sürede beğeni topladı.

İkiz kardeşlerden Kardelen Özçellik, "Öncelikle Sunam türküsü çok derin ve anlamlı bir türküdür. Sunam türküsünü bulunduğumuz bütün ortamlarda söylüyoruz, çok beğeniliyor. Duygu ve düşüncelerimizi insanlara aktarmak, hissettirmek bizim için değerli bir duygu. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize. Kendi imkanlarımızla telefon ile küçük bir çekim yaptık. Ben 20 yaşındayım ve bu yaşıma kadar herhangi bir maddi yardım hiç kimseden almadım. Manevi yardım olarak en büyük destekçim annem oldu. Sesimizin mimari annemizdir. Çok teşekkür ediyorum anneme" dedi.

Menekşe Özçellik ise, "Klibimizin bu kadar destekleneceğini tahmin edemiyorduk. Çünkü kendi imkanlarımızla çekmeye çalıştık. Son geceye kadar uğraştık ve emeğimizin karşılığını aldık" diye konuştu.

İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü
İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü
İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü
İkizlerin cep telefonuyla çektiği klip yoğun ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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