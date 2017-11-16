İkizlerimi Buldum

Altın Kelebek Oy Ver : https://www.pantenealtinkelebekodulle...



Ben Enes Batur, İkiz lerimi buldum bana benzeyen enes batur a benzeyen insan ları ünlüleri instagram dan inceledim en çok enes batur a benzemek challenge yaptık, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.