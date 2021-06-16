İkizlerden single sürprizi
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İkizlerden single sürprizi

İkizlerden single sürprizi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dikkat çeken güzelliklerinin yanı sıra iddialı projeleriyle de çok konuşulacak ikiz güzeller Nur ve Gül'ün "Arasam da Açma" şarkısı tüm platformlarda müzikseverlerle buluştu. İşte ayrıntılar...

Müzik sektörüne kalıcı bir merhaba diyen güzellerin yeni şarkısının sözü ve müziği Nur Oruç'a ait olurken şarkının düzenlemesi ise Cihat Uğurel imzası taşıyor.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştıkları projenin kapağından, fotoğraf çekimine, klibinden, şarkısına kadar sunulan her detayındaki güzellik ve benzerlik ise izleyicisini şaşırttı.

İkizlerden; iktisat bölümünden mezun olan Gül Ocakçı ve matematik bölümünden mezun olan Nur Oruç şimdilerde kendi giyim markalarının yönetiminin yanı sıra bir estetik kliniğinin de sahibi olarak, milyonlarca insanın hayatlarına dokunarak ciddi ve başarılı değişimlerin yolculuğunda danışanlarına eşlik ediyorlar.

MÜZİĞE DE EL ATTILAR

İddialı ve başarılı güzellerin marka girişimciliği ve estetik dünyasına attıkları güçlü adımların ardından Nur Oruç'un evde kalma sürecinde yazdığı bestelerini ikiziyle seslendirerek dinleyicisiyle buluşturma kararının ardından ise "Arasam da Açma" tüm platformlarda yerini aldı.

Projenin bir hayli dikkat çeken ve başarılı fotoğraflarında ve klip yönetmenliğinde ise Elif Demiralp'in imzası var.

DEĞİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Klipte ikizlerin ayırt edilemeyecek benzerliği izleyicisini şaşırtırken, Nur ve Gül'ün yıllar içerisinde geçirdikleri büyük değişimleri de bir dönem çok konuşulmuş ve tartışılmıştı.

Nur ve Gül "Arasam da Açma" DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

İkizlerden single sürprizi
İkizlerden single sürprizi

Kaynak: Snob Magazin

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