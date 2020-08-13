İkizlerden makatı kapalı olan Ecem'e, 3 ameliyat
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İkizlerden makatı kapalı olan Ecem'e, 3 ameliyat

DİYARBAKIR'da, Abdullah ve Zeynep D. çiftinin ikiz kızlarından tıpta anal atrezi adı verilen 'kapalı makat' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 2 yaşındaki Ecem D., başarılı 3 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İkizlerden makatı kapalı olan Ecem'e, 3 ameliyat
13.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:24

 

DİYARBAKIR'da, Abdullah ve Zeynep D. çiftinin ikiz kızlarından tıpta anal atrezi adı verilen 'kapalı makat' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 2 yaşındaki Ecem D., başarılı 3 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.Diyarbakır'da yaşayan Abdullah (24) ve Zeynep D. (23) çifti, 2 yıl önce ikiz bebekleri olacağı haberini alınca büyük mutluluk yaşadı. Heyecanlı bekleyişin ardından Ecem ve Ecrin isimlerini verdikleri ikizler dünyaya geldi. Doğumdan sonra yapılan kontrollerde Ecem'de tıpta anal atrezi adı verilen 'kapalı makat' olduğu tespit edildi. Aile, Ecem'in tedavisi için Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Taner Kamacı'ya başvurdu. Op. Dr. Kamacı, anal atrezi ve tedavisi ile ilgili aileyi bilgilendirdi. Aile, tedaviye kabul etmesinin ardından Ecem için yeni süreç başladı. Ecem bebek, sırasıyla yapılan tetkikler sonucunda iki ameliyatın ardından 3'üncü ameliyatını da geçen ay içinde gerçekleştirmesinin ardından sağlığına kavuştu.Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Taner Kamacı, 'Öncelikle bağırsağını karnının dışına açmamız gerekiyordu. Çünkü bu hastalıkta bazen çok alçak tip dediğimiz bağırsağın makata çok yakın olduğu hastalıklar var. Bazen bunları tek seansta da ameliyat edebiliyoruz. Ama Ecem'de bu hastalıkta cerrahlar, yani bizler 3 seansla ameliyatı tercih ediyoruz. İlk seansta bağırsağını ameliyatla açıyoruz. Daha sonra bebeğimiz büyüyor yoğun bakım tedavileri bitiyor. Bağırsağı olması yere getirip bir makat ameliyatı yapıyoruz. Daha sonra 1- 2 ay daha takip ediyoruz. Bazı dilatasyon programı dediğimiz bir program uygulanıyor. Her 3 ameliyatı da sorunsuz geçti. Hastamız bu programa uyarak ameliyatlarını yaptık. Her şey yolunda, hastamız mutlu, biz mutluyuz" dedi.'5 BİN DOĞUMDA BİR?Bu tür hastalığın çok nadir olmadığını aktaran Kamacı, "Her 4 bin 500 ile 5 bin doğumda bir anal atrezi dediğimiz makatın kapalı olması hastalığı var. Ama çok farklı tipleri var. Bazen çok alçak tip dediğimiz daha hafif tipler, bazen yüksek tip dediğimiz daha ağır tipleri var. Kız çocuklarında farklı erkek çocuklarında farklı tipleri var. Nadir değil bizim de ilk gördüğümüz vaka değildir. Birçok hasta gördük ve ameliyat ettik" diye konuştu.

Anne Zeynep D., Ecem bebeğinin sağlık durumumun iyi olduğunu ifade ederek, mutlu olduklarını söyledi.


Kaynak: DHA

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