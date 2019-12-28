28.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:43

İkizler okulu

Antalya'daki Kocademir Ortaokulu'nda, 14 ikiz ve 1 üçüz eğitim alıyor.

Muratpaşa ilçesindeki 615 öğrencisi bulunan Kocademir Ortaokulu'nda 14 ikiz ve 1 üçüz eğitim görüyor. 5'inci sınıflarda 2, 6'ncı sınıflarda 3, 7'nci sınıflarda bir ikiz ve bir üçüz, 8'inci sınıflarda ise 8 ikiz bulunuyor. İkizlerden 3'ü tek yumurta, geri kalanlar ise çift yumurta ikizleri. Mezun ikizler olmasına rağmen yeni kayıt yaptıran ikiz sayısının fazlalığından dolayı okulda her yıl ikiz sayısı, önceki yıla göre artmaya devam ediyor.

'KARDEŞİM BENDEN DAHA YARAMAZ'

İkizlerden Nehir Talin, kardeşiyle aynı yerde eğitim gördüğü için memnun olduğunu söyledi. Talin, Derste bilemediğim bir şey olunca Irmak'a sorma imkanı var. Öğretmenlerimiz bizi karıştırabiliyor. Bana Irmak dedikleri çok oluyor. Bu kadar ikizin olması çok enteresan dedi. Irmak Talin ise arkadaşları olmadığı zaman ikizi Nehir ile oynadığını kaydetti. Irmak Talin, Hasta olup okula gitmediğimde kardeşim gelip evde dersi bana anlatabiliyor. Kardeşim benden daha yaramazdır. Bazen kavga edebiliyoruz diye konuştu.

'AYNI ŞEYLERİ SEVDİĞİMİZİ SANIYORLAR'

Çift yumurta ikizlerinden Derin ve Doğa Günen ise farklı olmalarına rağmen bazen öğretmenlerin onları karıştırdıklarını söyledi. İkizlerden Doğa, Herkes aynı şeyleri sevdiğimizi sanıyor. Tam tersi ikimiz farklı şeyler yapmayı seviyoruz. Biz asla aynı giyinmiyoruz. Birimiz çok iyi resim çiziyor, birimiz çok iyi dans ediyor diye konuştu.

'FOTOĞRAFÇIYI İKNA EDEMEDİK'

Tek yumurta ikizlerinden Emir ve Demir Pamir ise yaşadıkları ilginç bir olayı anlattı. Emir, Okul için fotoğrafçıya vesikalık fotoğraf çektirmeye gittim. Ben çektirdikten sonra kardeşim Emir gitti. Ama onu, 'Az önce seni çektim' diye eve gönderdi. Annemizle fotoğrafçıya gidip kardeşimin fotoğrafını çektirmek zorunda kalmıştık dedi.

ÖĞRETMENLERİ DE İKİZ

Türkçe öğretmeni Özen Önüt, kendisinin de ikizi olduğunu belirterek, öğrencilerini çok iyi anlayabildiğini söyledi. Önüt, 17 yılda çok farklı okulda çalıştım ve hiç bu kadar ikiz görmemiştim. 5 yıldır bu okuldayım, mezun ettiğimiz ikizler olmasına rağmen yeni gelen ikizlerle okuldaki ikiz sayımız sürekli artıyor. Bazen onları karıştırabiliyoruz. Zamanla ben hepsini tanıdım ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİ KARIŞTIRIYORUM'

Fen Bilgisi Öğretmeni Nurten Şahin de halen öğrencileri karıştırdığını söyledi. Şahin, Özellikle sınav kağıtlarını ilgiyle okuyorum. Genetik yapıları aynı, ama çevre şartları onlara farklılıklar katıyor diye konuştu.

OKULUN ÜÇÜZLERİ DE VAR

Okulda 7'nci sınıflarda Ceylin, Dağhan ve Denizhan Çağlar isimli üçüz de bulunuyor. Ceylin Çağlar, İkizlere göre daha ayrıcalıklı olduğumuzu düşünüyoruz. Annem de bizimle gurur duyuyor. Birbirimize destek oluyoruz, aslında çok farklı insanlarız. Ben resimde, Denizhan sporda, Dağhan da teknoloji kullanımında çok iyi dedi.

Kaynak: DHA

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