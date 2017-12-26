İkizler Birbirine Rakip Oldu

U17 Ligi'nin 16. haftasında, 24 Aralık'ta oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında, ikiz kaleciler farklı takım formalarıyla ter döktü.



Trabzonspor'un kalecisi Gürkan Kaynak ile Bursaspor'un kalecisi olan ikizi Okan Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan maçta karşı karşıya geldi. İkili, karşılaşma öncesi bir araya gelip birbirlerine başarı dileğinde bulundu.



Trabzonspor'un kalecisi Gürkan, ikizinin rakip takımda olması nedeniyle çok farklı duygular yaşadığını söyledi.



Bursaspor'un kalecisi Okan ise maçı kazanmak istediğini ancak kardeşinin hatalı gol yemesi halinde çok üzüleceğini ifade etti.



Trabzonspor U17 takımı, karşılaşmayı 3-1 kazanırken, Gürkan 90 dakika boyunca bordo-mavili kaleyi korudu. Bursasporlu Okan ise bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.



Aslen Tekirdağlı olan Kaynak kardeşlerin, 5 yıl önce Bursaspor altyapısına dahil olduğu, Gürkan Kaynak'ın 2 yıl önce Trabzonspor'a transfer olduğu öğrenildi.