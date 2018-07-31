Kendisine Yapışık Doğan İkizinin Organlarını Vücudunda Taşıyor

14 yaşındaki Veronica Cominguez, vücudunda parazitik ikiziyle doğdu. İkizi, düzgün bir şekilde gelişmeyi başaramasa da Veronica sağlıklı bir şekilde büyüdü. Vücudunda iki ekstra kol ve bir gövde bulunan küçük kız, sonunda ikizinden kurtulmayı başarmak üzere.

KÖYLÜLER PARA TOPLADI

Filipinler'in Iligan şehrinde yaşayan küçük kız için köylülerin para biriktiriyor. Yeterli para toplanabilirse Veronica ameliyat için Tayland'a uçacak. Kendisi büyüdükçe vücuduna yapışık organların da büyüdüğünü söyleyen küçük kız, artık bu durumun dayanılmaz bir hal aldığını ifade ediyor.

SÜREKLİ ISLAK HALDE GEZİYOR

Veronica sürekli göbeğinden çıkan sıvı sebebiyle daima kıyafetleri ıslak bir şekilde gezmek zorunda kalıyor. Çıkan sıvının oldukça kötü kokması, 14 yaşındaki kızı okulda ve arkadaşlarının yanında zor durumda bırakıyor.

NORMAL BİR YAŞAM SÜREBİLECEK

Veronica'nın doktoruna göre, ekstra uzuvları basit bir işlemle çıkarmak mümkün. Veronica'nın önümüzdeki hafta ameliyat için Tayland'a uçması bekleniyor. Doktorlar, genç kızın kısa süre içerisinde sağlıklı ve normal bir hayata geçiş yapabileceğini söylüyor.