İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
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İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar

İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin sıcaklardan kavrulduğu yaz aylarında, Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda soğuk hava nedeniyle evlerde soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor.

TÜRKİYE'nin sıcaklardan kavrulduğu yaz aylarında, Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda soğuk hava nedeniyle evlerde soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Serin yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Türkiye'de yaz sıcakları etkisini gösteriyor. Ülke genelinde sıcak hava dalgasına rağmen Karadeniz yaylaları serin iklimi ile ilgi çekiyor. Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda ahşap evlerde soğuk hava nedeniyle soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Cimil Yaylası'nda yaz aylarını geçirenler, büyük çoğunluğu soğuk ve sisli havalarda evlerinde sobalarda ısınıyor. Serin yaylalar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Vadiye gelenler, şelaleleri ziyaret ediyor, termal kaplıcada şifa arıyor.  Turistler de günübirlik çıktıkları yaylalarda serin havanın keyfini çıkarıyor.

'YAZIN KIŞI YAŞIYORUZ'Cimil Yaylası'nda yaşayan Sebahat Sarı, "Buralar çok serin. Hala yorganlarla yatıyoruz. Her akşam yaylada soba yakıyoruz. Şehirlerde akrabalarımız 'yandık,piştik' diyorlar. Ben de onlara havanın ne kadar serin olduğunu anlatıyorum" dedi.Gülcemal Özer ise "Yaylalar çok serin oluyor, her akşam muhakkak sobamız yanıyor. Geceleri yün yorgan kullanıyoruz. Şehirlerde sıcaktan bunalmış insanlar. Hem buraya gelenler hem de telefonla konuştuğumuz yakınlarımız anlatıyor. Biz de burada yazın neredeyse kışı yaşıyoruz" diye konuştu.Yaylaya gezmeye gelen Servet Karamahmutoğlu da "Şehir merkezi çok sıcaktı yaylalara çıkalım dedik, giydiğin kazak da sıcak tutmadı burası gerçekten çok soğuk" dedi.İkizdere'ye gezmeye gelen Binatlı Ustaoğlu "Biz Hollanda'dan ailece buraya geldik. Buranın doğasından faydalanmaya çalışacağız. Termal sularından şifa arayacağız. Karadeniz'in her tarafı yayla gibi. Sabah uyandığında kuş sesi, dere sesi ile güne başlıyorsun" ifadelerini kullandı.

Turizmci Amaç Ekşi de "İnsanların doğa tatillerini tercih etmelerindeki en önemli sebeplerinden biri yaz sıcaklarında serin yaylalara kavuşmak istemeleri oluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu sıcak olduğu için o bölgelerden daha çok Karadeniz'in serin yaylaları tercih ediliyor. Turizm sezonu geç başladı ama sezonun uzayacağını düşünüyoruz" dedi.


- İkizdere
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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