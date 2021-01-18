İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

18.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:30
İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

TÜRKİYE'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar, Rize İkizdere'de 142, Düzce Gölyaka'da 109, Bolu Kartalkaya'da ise 102 santimetreye ulaştı.

TÜRKİYE'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar, Rize İkizdere'de 142, Düzce Gölyaka'da 109, Bolu Kartalkaya'da ise 102 santimetreye ulaştı. 

Türkiye'nin birçok noktasında geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yolların kapanmasına neden olan kar yağışı, özellikle İstanbul ve Ankara'da barajlardaki doluluk oranının artmasını sağladı. Yeni hafta ile birlikte etkisini sürdüren kar, kayak merkezlerinde turizmcilerin yüzünü güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlı verilerini paylaştı. Buna göre kar kalınlığı, Rize İkizdere'de 142, Düzce Gölyaka'da 109, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 102, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu/Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde 100, Van Bahçesaray/Karabet Tepesi'nde 99 ve Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 98 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı Bursa Uludağ'da 77,  Erzurum Palandöken'de 66 ve Kayseri Erciyes'te 22 santimetre olarak ölçüldü.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkizdere, Kartalkaya ve Gölyaka'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:29:40. #1.14#
title