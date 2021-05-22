İkizdere Esnaf Odası Başkanı Kara, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in protesto edilmesini değerlendirdi Açıklaması

Rize'nin İkizdere ilçesi Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kara, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in protesto edilmesine ilişkin, "Sözlü yaşanan gelişmeler ve tepkiler karşısında İYİ Parti grubu ile gelen bir kişi, bir esnafımızı yumrukla darbetmiştir.

Rize'nin İkizdere ilçesi Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kara, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in protesto edilmesine ilişkin, "Sözlü yaşanan gelişmeler ve tepkiler karşısında İYİ Parti grubu ile gelen bir kişi, bir esnafımızı yumrukla darbetmiştir. Hiçbir esnaf ve vatandaşımız tek bir partiliye fiziki temasta bulunmamıştır." ifadesini kullandı.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in ilçeye ziyareti sırasında İkizdereli bir kadının sorusuna tepkiyle cevap vermesinin olayların başlangıcı olduğunu belirtti. Soruyu soran vatandaşa ters cevap verilmesi ve partililerin tepki göstermesi nedeniyle olayların sözlü sataşmaya dönüştüğünü savunan Kara, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde araç yoğunluğu yaşanmış ve kalabalık ilçe merkezine sığmamıştır. Erzurum ve çevre illerden yoğun bir kalabalık ilçeye gelmiştir. Ardından İkizdereli kadın vatandaşın soru sormasının ardından terslemesiyle gergin anlar yaşanmaya başlanmıştır. Devam eden programda market ziyaretinde esnaf arkadaşımızın, 'Sayın Genel Başkan'a iki soru sorabilir miyim?' sözlerine, yanındaki bir kadının, 'sen sorularını anana ve eşine git sor.' demesi ortamı iyice germiştir."

Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesi karşısında muhalefet liderine fikir özgürlükleri kapsamında vatandaşların soru sorma hakkı olduğunu belirterek "Sözlü yaşanan gelişmeler ve tepkiler karşısında İYİ Parti grubu ile gelen bir kişi, bir esnafımızı yumrukla darbetmiştir. Hiçbir esnaf ve vatandaşımız tek bir partiliye fiziki temasta bulunmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan gelişmelerin baş sorumlusunun bile bile ortamı geren kişiler olduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti:

"Bu yaşananlar İkizdere esnafını ve halkını mağdur etmiştir. Kimsenin esnafımızın demokratik tepkisini farklı yönlere çekme hakkı yoktur. Suçlunun, mağduru oynama çabasını görüyoruz. Yaşanan darp olayının sorumlusunun bulunması için ilgili birimlere şikayetler bildirilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu yaşananları hiç hoş karşılamıyoruz. Nezaket ve misafirperverlik kuralları içerisinde tepkisini göstermek isteyen esnafımızı mağdur edenleri kınıyoruz. Ülkeyi yönetmeye aday bir partinin genel başkanının ve beraberindekilerin bu tutumu ve yaşananları İkizdere esnafı ve halkı tarafından tasvip etmiyor ve kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı