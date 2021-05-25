İkizdere'de taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında işlem yapıldı
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İkizdere'de taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında işlem yapıldı

İkizdere'de taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımına başlanan taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 41 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımına başlanan taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 41 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizlik köyünde yapımına başlanan taş ocağını protesto gerekçesiyle bölgede bulunanlar hakkında çeşitli kuralları ihlalden güvenlik güçlerince işlem yapıldı.

Buna göre, 20 kişiye görevi yaptırmamak için direnmek, 1 kişiye kolluk kuvvetini alenen aşağılama, 2 kişiye bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, 6 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet, 5 kişiye konut dokunulmazlığını ihlal olmak üzere 34 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Ekipler, 41 kişiye ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 80 bin 100 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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