İkizce'de tarıma yönelik panel düzenlendi

İkizce ilçesinde "Örgütlenme ve pazarlama temelinde, tarımda sürdürülebilir kalkınma" konulu panel düzenlendi.

İkizce Belediyesi ile İkizce Organik Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen panel, İkizce Kültür Ambarı avlusunda yapıldı.

Kaymakam Ali Recai Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, ilçenin kalkınması adına çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Hangi projeleri hayata geçirebiliriz, örnek güzel uygulamalardan kendimize nasıl pay çıkarabilirizin, bunun arayışı içinde olacağız. Bunu da en kısa zamanda belediye başkanımızla hayata geçireceğiz ve ilçemizin kalkınması adına faydalı projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Osman Kaygı ise ilçelerinde organik tarım uygulamasına önem verdiklerini söyledi.

Bu konuda ilçeye gübre ve ilaç girmesini istemediğine işaret eden Kaygı, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili de Ordu Büyükşehir ile bir çalışmamız var. Ordu Büyükşehir, bununla ilgili 6 tane anonim şirket kurdu. Üreticinin fasulyesi dahi varsa organik olacak. Pazarı, ulaşımı büyükşehir ve alt belediye olarak ilçe belediyeleri üstlenecek. Ama işin önce alt yapısı toprağımızı nasıl kullanacağız? Yani sağlıklı bir toprak organik tarımdan geçer. Sağlıklı bir insan ömrü organik tarımdan geçer. Bu panelin de bize çok faydalı olacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından panelde Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Daire Başkanı Eyüp Elmas, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ve Eski CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, birer sunum yaptı.

Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Samsun Bafra Sürmeli Köyü'nde yürüttüğü organik tarım ve organik pazarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA