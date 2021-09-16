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İkiz karpuz ve kavun görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İkiz karpuz ve kavun görenleri şaşırttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 yıldır kavun ve karpuz yetiştiren üretici Zafer Gençeli bu yıl bostanında hem ikiz kavun hem de ikiz karpuz gördü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 yıldır kavun ve karpuz yetiştiren üretici Zafer Gençeli bu yıl bostanında hem ikiz kavun hem de ikiz karpuz gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını kaydeden üretici Gençeli, "BU yıl karpuz ve kavunun bereket yılı olsa gerek" dedi.

Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesindeki 10 dönümlük bostanında 15 yıldır kavun ve karpuz yetiştiren 42 yaşındaki Zafer Gençeli'nin bostanında ortaya çıkan ikiz kavun ve karpuz ilgi odağı oldu.

Bostanında ilk önce karpuz hasadına başlayan Gençeli, satmak için toplamaya başladığı karpuzun birisinin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Karpuzun ikiz olduğunu fark eden Gençeli ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını kaydederek, "Karpuz ikiz çıkınca hayrete düştüm. Yıllardır karpuz ve kavun yetiştiriyorum. Bu yıl 10 dönümlük tarlanın yarısına karpuz yarısına da kavun diktim. İlk önce karpuz hasadına başladım. 12 ton kadarını sattım. En son hasat ederken ikiz karpuzu fark ettim. Alıcı görünce hemen benim dokuz yaşındaki oğlum Mustafa'ya tarla bereketi olarak 20 TL verdi. Karpuz teslimatından sonra kavun tarlasını ilaçlama yaparken kavunun ikizini gördüm. Bu yıl kavun ve karpuzun bereket yılı olsa gerek." dedi.

İkiz karpuz ve kavun tarlada çalışanların da ilgisini çekti. Karpuzun tarladaki kilo fiyatının 1.10 TL ile 1.20 TL arasında değiştiğini kaydeden Gençeli 15 yıldır mahallede kavun ve karpuz yetiştirdiğini sözlerine ekledi. - MANİSA

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