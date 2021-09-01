İkiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı: O anlar kamerada
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İkiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı: O anlar kamerada

İkiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı: O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de bir kuyumcu atölyesinde çalışan şahıs, ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı dükkandan 2.2 milyon liralık vurgun yaptı.

Bahçelievler'de bir kuyumcu atölyesinde çalışan şahıs, ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı dükkandan 2.2 milyon liralık vurgun yaptı. Hırsızlık zanlısı şehir dışında yakalanırken, hırsızlık anı güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bahçelievler'de bulunan kuyumcu atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcunun yanında çalışan 18 yaşındaki Serdar E. sabah erken saatlerde ikiz kardeşi Gurur E. ile dükkana geldi. Serdar E. içeriye girip kasada bulunan 4.5 kilogram ağırlığındaki 2.2 milyon liralık altınları çantaya doldurdu. İkizi ise o sırada dışarıda gözcülük yaptı. Şahıslar çantaları doldurduktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Yakalandılar

Daha sonra iş yeri sahibi dükkanına gelip kasadaki altınları yerinde görmeyince hemen durumu hemen polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Serdar E.'nin Manisa'ya gittiğini tespit etti. Şüpheli şahıs altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, 2.2 milyon lira değerindeki altınların sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Öte yandan kuyumcu dükkanında bulunan güvenlik kamerasında Serdar E.'nin yaptığı hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde içeriye giren hırsızın kasadaki altınları çaldığı görülüyor. - İSTANBUL

İkiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı: O anlar kamerada
İkiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İkiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı: O anlar kamerada - Haberler
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