İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ziyaret etti
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İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ziyaret etti

Ordu'da, doğdukları andan itibaren hiç ayrılmayan ve Türkiye'nin tanıdığı 'üçüz nineler'in Hacer ve Emriye'si, korona virüsü salgını sürecinde, 4 yıl önce hayatını kaybeden kardeşlerinin mezarını ziyaret edemediklerini söyledi.

İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ziyaret etti
30.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:22

Ordu'da, doğdukları andan itibaren hiç ayrılmayan ve Türkiye'nin tanıdığı 'üçüz nineler'in Hacer ve Emriye'si, korona virüsü salgını sürecinde, 4 yıl önce hayatını kaybeden kardeşlerinin mezarını ziyaret edemediklerini söyledi. Nineler, yeni normal hayata geçilmesiyle birlikte ilk iş olarak kardeşlerinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Ordu'da doğdukları günden itibaren hiç ayrılmayan ve Türkiye'de de 'üçüz nineler' olarak tanınan Hacer, Hayriye ve Emriye Sarı, 2016 yılına kadar tüm işlerini birlikte yaptı. Perşembe ilçesine bağlı yazlık Mahallesi'nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden Hayriye Sarı, 4 yıl önce ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İkiz kalan Hacer ve Emriye Sarı, hayata deva eden kardeşlerini hiç unutmasa da 85 yıl boyunca birlikte yaşadıkları kardeşlerinin acısını halen yaşıyor.

Hiç ayrılmıyorlardı, ölen kardeşlerinin mezarını 4 ay sonra ziyaret edebildiler

89 yaşında olan ve ikiz kalan nineler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınında, 65 yaş ve üstü insanlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve bazı imkansızlıklar nedeniyle 4 yıl önce ölen kardeşlerinin mezarını aylarca ziyaret edemedi. Yeni normal hayta geçilmesinin ardından ilk iş olarak kardeşlerini Hayriye Sarı'nın mezarını ziyaret ederek dua okuyan ikiz nineler, kardeşlerinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

"Ben ona hasretim"

Emriye Sarı hayatını kaybeden kardeşlerinin mezarına aylardır gidemediklerini ifade ederek, "Nasıl gidilecek? Ben ona hasretim. Ölülerimiz bizden Kur'an okumamızı bekliyor. Yanına gidemeyince ne yapalım? Onların bizi göresi geliyor. Kardeşimi çok özledim, biz onunla hep beraber giderdik, beraber gezerdik, şimdi yok" dedi.

Korona virüsü nedeniyle evde beklediklerini ve ölen kardeşlerinin mezarına ziyarete de gidemediklerini ifade eden Hacer Sarı da bu süreçte iki kardeş aylardır bir arada yaşadıklarını ifade etti.

İkiz ninelerin bakımıyla ilgilenen ve akrabaları olan Emine Sarı, korona virüs salgınında ikiz ninelerin sürekli olarak ev ve evin çevresinde olduklarını belirterek, "Yasak sürecinde canları da sıkıldı ama kimi zaman evin çevresine çıktılar. Kardeşlerinin mezar üstüne de gidemediler. Bugün 4 ay sonra ilk defa mezar ziyaretine gidecekler" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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