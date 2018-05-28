"İkiz İksiri" Olarak Bilinen Otun Yetiştiği 100 Haneli Köyde, 84 Çift İkiz Var!

Muş'un Varto ilçesinde yetişen ve 'ikiz iksiri' olarak bilinen cağ bitkisi tezgaha çıktı.

"İKİZ İKSİRİ" OLARAK BİLİNEN OT TEZGAHTA YERİNİ ALDI

Muş'un Varto ilçesinin Kaynarca köyü bölgesinde çıkan ve ikiz doğurganlık oranında etkili olduğu tahmin edilen cağ otu, tezgahlarda yerini almaya başladı.

100 HANELİ KÖYDE 84 ÇİFT İKİZ VAR

Yetiştiği 100 haneli bin 733 nüfuslu Kaynarca köyünde tam 84 çift ikiz yaşarken, bunun sırrının ise "cağ" denilen bitkide olduğuna inanılıyor.

ETTEN DAHA KIYMETLİ

"İkiz iksiri" olarak da anılan "cağ", Muş'un Varto ilçesinde özel lezzetinden ötürü yılda iki-üç ton tüketilecek kadar sevilen, etten daha kıymetli bir bitki. Yöre halkı, "cağ hem ikiz yapar, hem de çocuğu olmayana çocuk verir" diyor.

"YİYENİN İKİZLERİ OLUYOR"

Satıcı Servet Karakaş, cağ otunun Kaynarca köyünden geldiğini ve bu otu yiyenin hepsinin ikiz sahibi olduğunu söyleyerek, kilosu 20 TL'de sattığını belirtti.

Cağ bitkisini satın almaya gelen Ali Yıldız adlı vatandaş ise cağ otunun ilaç olduğunu kaydetti.

Kaynarca köyünden Veysel Mertyüz adlı vatandaş ise cağ denen otun çok şifalı bir bitki olduğunu söyleyerek, "Bu ot nedeniyle köyümüzde yaklaşık yüz ailede ikiz çocuk var. Etkisi görülmüş bir ottur. Çok şifalı bir bitkidir. Herkese öneririm" dedi.