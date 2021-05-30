İkiz güreşçiler şampiyona finalinde karşılaştı

İstanbul'da devam eden 23'üncü Uluslararası Şampiyonlar Güreş turnuvasında bir ilk yaşandı.

İstanbul 'da devam eden 23'üncü Uluslararası Şampiyonlar Güreş turnuvasında bir ilk yaşandı. Ordulu ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ile Ahmet Karavuş finalde karşı karşıya geldi.

İki kardeş daha önce Antalya'da Türkiye şampiyonasında mücadele etmiş, geçen yılın Avrupa ikincisi Muhammed Karavuş, kardeşi Ahmed Karavuş'u mağlup ederek birinci olmuştu. İki kardeş bu kez de Uluslararası Şampiyonlar turnuvasının finalinde karşı karşıya geldi. Bu kez Ahmed Karavuş minderden galip ayrıldı. Böylelikle iki kardeş arasındaki rekabet tüm hızıyla sürerken Ahmed Karavuş kardeşi Muhammed Karavuş'dan rövanşı aldı ve durum 1-1 oldu. İkiz kardeşlerin aynı kilodaki kıyasıya rekabeti ilerleyen yıllarda da sürecek gibi görünüyor. Ayrıca Türk güreş tarihinde ilk kez, ikiz kardeşler hem Türkiye Şampiyonası, hem de Uluslararası bir turnuvanın finalinde karşı karşıya gelmiş oldu. Müsabakanın ardından iki sporcu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile fotoğraf çektirdİ.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı