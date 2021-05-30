İkiz güreşçiler şampiyona finalinde karşılaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İkiz güreşçiler şampiyona finalinde karşılaştı

İkiz güreşçiler şampiyona finalinde karşılaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da devam eden 23'üncü Uluslararası Şampiyonlar Güreş turnuvasında bir ilk yaşandı.

İstanbul'da devam eden 23'üncü Uluslararası Şampiyonlar Güreş turnuvasında bir ilk yaşandı. Ordulu ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ile Ahmet Karavuş finalde karşı karşıya geldi.

İki kardeş daha önce Antalya'da Türkiye şampiyonasında mücadele etmiş, geçen yılın Avrupa ikincisi Muhammed Karavuş, kardeşi Ahmed Karavuş'u mağlup ederek birinci olmuştu. İki kardeş bu kez de Uluslararası Şampiyonlar turnuvasının finalinde karşı karşıya geldi. Bu kez  Ahmed Karavuş minderden galip ayrıldı. Böylelikle iki kardeş arasındaki rekabet tüm hızıyla sürerken Ahmed Karavuş kardeşi Muhammed Karavuş'dan rövanşı aldı ve durum 1-1 oldu. İkiz kardeşlerin aynı kilodaki kıyasıya rekabeti ilerleyen yıllarda da sürecek gibi görünüyor. Ayrıca Türk güreş tarihinde ilk kez, ikiz kardeşler hem Türkiye Şampiyonası, hem de Uluslararası bir turnuvanın finalinde karşı karşıya gelmiş oldu. Müsabakanın ardından iki sporcu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile  fotoğraf çektirdİ.


- Ankara
İkiz güreşçiler şampiyona finalinde karşılaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Hasan Polatkan Mustafa Şentop
Magazin Demet Evgar Burak Sergen Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İkiz güreşçiler şampiyona finalinde karşılaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 11:39:33. #1.16#

title