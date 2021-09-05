İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi
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İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da aynı gün doğan ikiz erkek kardeşler yine aynı gün doğan ikiz kız kardeşler ile aynı gün aynı düğünde evlendi.

Adıyaman'da aynı gün doğan ikiz erkek kardeşler yine aynı gün doğan ikiz kız kardeşler ile aynı gün aynı düğünde evlendi.

Adıyamanlı Mustafa ve Halime Koparal çiftinin 10 çocuklarından ikisi olan ve aynı gün doğan Abuzer ve Gaffari Koparal isimli ikizler, akrabaları olan Hasan ve Sıdıka Tepe çiftinin 7 çocuklarından ikisi olan ve yine aynı gün doğan Nurgül ve Nursel Tepe isimli ikizlerle hayatlarını birleştirmek üzere evlilik kararı aldı.

Abuzer Koparal, Nursel Tepe'yle, Gaffari Koparal ise Nurgül Tepe'yle evlenmek üzere aynı gün düzenlenen düğün töreninde nikahlarını aynı masada kıydı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın nikah kıydığı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın nikah şahitliği yaptığı törene çok sayıda davetli katıldı. Vali Mahmut Çuhadar, çiftlere mutluluklar dileyerek ilk defa böyle güzel bir durumla karşılaştığını söyledi. Kıyılan nikahlar sonrası çiftlerin evlilik cüzdanları Vali Çuhadar tarafından çiftlere takdim edildi.

Vali Çuhadar, "Abuzer ve Gaffari evlatlarımızın, Nurgül ve Nursel kızlarımızın birlikteliğini perçinledik ve nikah şahidi olarak görev aldık. Bu bizim hayatımızdaki ilk şahitliğimizdi. Birkaç dakika arayla aynı kardeşlere şahitlik ettiğimiz başka bir olay yoktu. Her şeyin bir ilki varmış bunu da yaşadık. Kendilerine o anlamda da teşekkür ediyorum" dedi.

Damatlardan Abuzer Koparal da, "Allah herkese hayırlı ikiz nasip etsin. Kardeşimi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Gaffari Koparal ise, "İkiz olmak güzel bir şey. Herkese yaşamak nasip olmuyor. Bizler aile vesilesiyle tanıştık, tanıdıklar. İkiz doğduk ve ikiz kardeşte bulduk, kısmet oldu. Hayırlı olsun diliyorum. Aynen çok heyecan oluyor" ifadelerini kullandı.

Nursel Tepe de konuşmasında, "İkiz olarak dünyaya geldik, karşı taraf da ikiz. Şu an en güzel duyguları yaşıyoruz, Rabbim herkese en güzelini nasip etsin inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi
İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi
İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi
İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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