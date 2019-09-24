24.09.2019 11:02

İkiz doktorlar şifa dağıtıyor

İkiz doktor kardeşler geleceğin doktorlarını yetiştiriyor

Beraber okudukları okulda öğrencileri yetiştiriyorlar

Bu ikizler eğitim ve iş hayatlarında hiç ayrılmadı

Prof. Dr. Hava Üsküdar Teke:

"Dışarıdan birçok arkadaşımız bu duruma imrenerek bakıyorlar "

Prof. Dr. Döndü Üsküdar Cansu

"Tıp Fakültesini ben birinci kardeşim ikinci tamamladı"

"Bazen fikir bazında uyuşmadığımız konular da olabiliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan tek yumurta ikizi doktorlar hastalara şifa dağıtırken tıp öğrencileri de geleceğe hazırlıyor.

Almanya'da yaşadıktan sonra aileleri ile birlikte Türkiye'ye 7 yaşında dönen Hava ve Döndü kardeşler, eğitim ve öğretim yıllarında ayrılmadan okullarına devam etti. Üniversite sınavında da aynı bölümü kazanan ikiz kardeşler, 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenime başladı. Başarılı iki kardeş, 2000 yılında okulu birincilik ve ikincilikle bitirdi. Okul sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'a girerek yine aynı üniversitede iş hayatına başlayan Döndü ve Hava kardeşler, burada öğretim üyeliği, yardımcı doçentlik, doçentlik ve son olarak da profesör olarak yükselmeyi başardı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde başarılara imza atan iki kardeş, bugünlerde geleceğin doktorlarının yetişmesi için çabalıyor. Doktor adaylarına bölümleri ile bilgileri aktaran kardeşler üniversitesinin başarısına da büyük katkı sağlıyor. Sadece 3 yıllık gibi bir süreçte zorunlu hizmetten dolayı ayrı kalan ikiz kardeşler, çocuklarını büyütürken de birbirlerine destek oluyorlar.

İkiz kardeşlerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hava Üsküdar Teke, 7 yaşına kadar Almanya'da oturduklarını söyledi. Ailesi ile birlikte 7 yaşında Türkiye'ye geldiklerini belirten Prof. Dr. Teke, "O tarihten itibaren kardeşim ile birlikte okumaya devam ettik. Üniversiteyi ESOGÜ Tıp Fakültesinde tamamladık. Ardından iç hastalıkları ve hematoloji yan dalı eğitimimi de burada yaptım. Öğretim görevliliği, yardımcı doçentliği, doçentlik ve profesörlüğüm de Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaptım" dedi.

"Dışarıdan bir çok arkadaşımız bu duruma imrenerek bakıyorlar "

İkizi ile birlikte ayrılmadan eğitim yıllarının ardından iş hayatında beraber olmalarını değerlendiren Teke, konuşmasının devamında düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Arkanızda devamlı bir kişinin olduğunu hissetmek güzel. Burada da hep beraberiz. Dışarıdan birçok arkadaş da bu duruma biraz imrenerek bakıyor. Gün içerisinde farklı bölümlerdeyiz ama yemeklerde bir araya geliyoruz. Bölüm olarak da birbirlerini ilgilendirdiği için hastalarla ilgili bilgi alışverişi bize olumlu yansıyor. Eşlerimiz de dayanışma içinde olduğumuz için bu durumdan memnun."

"Okulu ben birinci kardeşim ikinci tamamladı"

İkiz kardeşlerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Döndü Üsküdar Cansu ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesine girişlerini ve yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine başladık. 2000 yılında okulda derece ile mezun olduk. Ben birinci tamamlarken kardeşim de ikinci olarak okulu tamamladı. 2000 yılında girdiğimiz TUS ile ESOGÜ'nün İç Hastalıkları Bölümüne başladık. Dahiliye uzmanlığımızdan sonra, Hava hocamız hematoloji, ben de romatoloji yan dalına başladık. Hava hoca 2009 yılında hematoloji ben de 2010 yılında romatoloji uzmanlıklarını aldık. Bir o dönemde mecburi hizmetimizde ben Antalya'da, Hava hoca da Kayseri'de tamamladı. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesine geri döndük. Ardından aramızda 3 aylık gibi bir süre ile doçentliğimizi aldık. Profesörlüğümüz arasında da sadece 2 ay var."

"Fikir bazında uyuşmadığımız konular oluyor"

Sadece zorunlu hizmet için ayrılan iki kardeşten Döndü Üsküdar Cansu, "İnsan biraz yoksunluğa giriyor. Üzülüyor. Geçici bir dönem olarak kabul ettiğinde, öyle düşünerek gitmiştik. Geri dönmeyi planlamıştık. 3 yıl da olsa insan ayrılınca biraz üzücü oluyor. Hasta bazında da, sosyal anlamda da ve çocuk yetiştirirken birbirimize destek olsak da bazen fikir bazında uyuşmadığımız konular da olabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA