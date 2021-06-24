İkiz bebeklerin üzerine kaynar su döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikiz bebeklerin üzerine kaynar su döküldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikiz bebeklerin üzerine kaynar su döküldü. Yaralı ikizler hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Burhaniye Mahallesi Okul Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ailenin 2 yaşındaki ikizleri Ahsen ve Asel T., mutfakta oyun oynarken ocak üzerinde bulunan kaynar suyu devirdi. Üzerlerine kaynar su dökülen ikizlerin feryadına anneleri yetişti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen ikizler tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan Asel, tedavinin ardından yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Ahsen ise tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı