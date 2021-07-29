İkiye bölünen traktörden yaralı kurtuldu

Eskişehir'de tırla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen traktörün sürücüsü kazadan şans eseri hafif yaralı kurtuldu.

Eskişehir'de tırla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen traktörün sürücüsü kazadan şans eseri hafif yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük-Kütahya karayolu Ali İhsan İlkbahar Bulvarı'ndan çevre yoluna çıkış yapan Yaşar B.'nin kullandığı 26 E 0565 plakalı traktör ile Sinan S., idaresindeki 27 L 8760 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör iki parçaya ayrıldı. Hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtulan Yaşar B., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı