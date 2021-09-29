İkiye bölünen traktörden sağ çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkiye bölünen traktörden sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İkiye bölünen traktörden sağ çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, traktör iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

ANKARA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, traktör iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Gökçeören yoluna girmek isteyen Mustafa Ö. (67) idaresindeki 39 SF 397 plakalı traktör ile, Kula yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Abidin U. (47) idaresindeki Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - MANİSA

İkiye bölünen traktörden sağ çıktı

İkiye bölünen traktörden sağ çıktı

İkiye bölünen traktörden sağ çıktı

İkiye bölünen traktörden sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

 Kuryenin esrarengiz ölümü! Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

Kuryenin esrarengiz ölümü! Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

 Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı

Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Abdullah Öcalan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İkiye bölünen traktörden sağ çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:05:47. #1.17#