Mucize Kurtuluş! Sürücü, İkiye Bölünen Araçtan Sağ Çıktı

Mucize Kurtuluş! Sürücü, İkiye Bölünen Araçtan Sağ Çıktı

Afyonkarahisar'da çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen aracın sürücüsü sağ çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar, mucize kurtuluş cep telefonlarına kaydetti.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtan, araç sürücüsü sağ çıktı.

PARÇALANAN ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaza, Afyonkarahisar çevre yolunda meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta parçalanan araç ikiye bölündü.

MUCİZE KURTULUŞ

Yoldan geçen diğer sürücülerin hayretle karşıladığı kaza sonucu araç sürücüsü Sinan T. (24) parçalanan araçtan sağ çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sinan T. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

VATANDAŞLAR MUCİZEYİ KAYDETTİ

Yoldan geçen vatandaşla kaza sonrası yola saçılan aracın parçalarını ise cep telefonu kamerası ile görüntülediler.

İşte mucize kurtuluşun fotoğrafları;

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