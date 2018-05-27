Mucize Kurtuluş! Sürücü, İkiye Bölünen Araçtan Sağ Çıktı
Afyonkarahisar'da çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen aracın sürücüsü sağ çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar, mucize kurtuluş cep telefonlarına kaydetti.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtan, araç sürücüsü sağ çıktı.
PARÇALANAN ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ
Kaza, Afyonkarahisar çevre yolunda meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta parçalanan araç ikiye bölündü.
MUCİZE KURTULUŞ
Yoldan geçen diğer sürücülerin hayretle karşıladığı kaza sonucu araç sürücüsü Sinan T. (24) parçalanan araçtan sağ çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sinan T. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.
VATANDAŞLAR MUCİZEYİ KAYDETTİ
Yoldan geçen vatandaşla kaza sonrası yola saçılan aracın parçalarını ise cep telefonu kamerası ile görüntülediler.
İşte mucize kurtuluşun fotoğrafları;
YORUMLAR (11)
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piyasadan bir şahin daha eksildi şükür, ve keşke onu kullanan artistik eylemleri yapan trafik canavarı sürücüsü de ölseydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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yarım şase arabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Koc un yaptigi arac nolacak hep ikiye ayriliyo ayni yerden bu haber gibi cok gorduk,eski diyolar almanlar hala altmis model arabaya biniyolar hic ortadan ayrilmiyo.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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2 tane araba oldu ötv indirimli iki arac alabilecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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kuş araba kazalarının hepsi böyle ikiye ayrılırCevap Yaz Yayından Kaldır