Sürücü, İkiye Ayrılan Otomobilden Hafif Sıyrıklarla Kurtuldu
Düzce'de refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Düzce'de aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Eren Çelebi idaresindeki 81 AE 606 idaresindeki otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan Düzce istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Kaza sonucu otomobil ikiye ayrıldı. Sürücü Çelebi başından hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Çelebi'yi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
TRAFİKTE KISA SÜRELİ AKSAMA MEYDANA GELDİ
Otomobil, sürücü kapısının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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bu araclarin sifiri da bolunuyor, sase diye bi si yok. bir de kalkip da met etmezler mi, bu gibi olumlerden dolayi avrupali ureticileri milyon dolar tazminata mahkum edersin..avrupa da yola cikma izni alamazlar,zaten ilk ciktiginda burda da karayollari izin vermemis daha sonra ......gerisini siz tahmin edin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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arkadaşlar yanılıyorsunuz. bu araçlar kaza yaptığı zaman ikiye bölünüyor ve şoför ve yolcuları dışarı atarak muhtemel sıkışmaları ve araç içi yaralanmaları önlüyor. bu sistem üst segment araçların hiç birinde yok. lütfen kuş serisine haksızlık yapmayalım...Cevap Yaz 9 1 Yayından KaldırHAKTAN: aynen ,mercedes vs ornek almali. zaten m,uptelasi cok ove ove bitiremiyorlar bu ust sewgment araclari, ben de hep niye bunlar ikiye bolunuyor diyordum :) .Yayından Kaldır
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salca tenekesinden yapılan arac ne olacakCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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At arabasi bundan daha iyiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır