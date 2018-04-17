İkiye Ayrılan Otomobilde Emniyet Kemeri Kurtardı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu, emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Acıpayam'dan Denizli istikametine giden Namık Durmuş (35) yönetimindeki 20 DD 319 plakalı otomobil, Serinhisar ilçesindeki kontrolsüz kavşakta Furkan Kesici'nin kullandığı 20 KF 09 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Namık Durmuş'un kullandığı otomobilin ön kısmı çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Durmuş ile yanında bulunan arkadaşı Mustafa Ç. (41) kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer otomobilin sürücüsü Furkan Kesici, kazadan yara almadan kurtuldu.

Durmuş, "Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Bu nedenle araçtan sağ olarak çıktık. Olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrollerimiz yapıldı. Kazadan yara almadığımız için hastaneye gitmedik." dedi.