İkiyaka katliamının acısı dün gibi tazeliğini koruyor (2)- Yeniden

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'deki İkiyaka köyünde Pkk'lı teröristler tarafından 32 yıl önce katledilen 28 kişinin acısı dün gibi tazeliğini koruyor. Katliamda 2 yaşındaki kızıyla 2'nci kattan atlayan Besna Boz, gözyaşları içinde kendisinin ve eşinin ailesinden 20 kişinin öldürüldüğünü anlattı.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyü, 24 Kasım 1989'da terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birine tanıklık etti. Akşam saatlerinde köye gelen PKK'lı teröristler, aralarında bebekler, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 28 kişi öldürüp evleri ateşe verdi.

Katliam sırasında yaşının küçük olduğunu ve çok fazla bir şey hatırlamadığını belirten Hasret Duman (34) ise annesinin her anlattığında adeta o anı yaşadığını belirterek, "Şu an benim hafızamda kalan ve bana emanet bırakılan o siyah battaniye ve yanmış fotoğraflar" dedi.